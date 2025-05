Impatto Elmas al Torino, ma il futuro può essere altrove: sull’ex Napoli si fa avanti l’Ajax

Appare in salita la strada che dovrebbe portare il Torino al riscatto del cartellino di Eljif Elmas dal Lipsia. Il macedone, arrivato a gennaio alla corte di Paolo Vanoli, in 12 presenze è stato in grado d'incidere in maniera importante con quattro gol e un rigore procurato.

Un rendimento che, come scrive Tuttosport, ha nuovamente acceso i riflettori su di lui. L'ex Napoli pare, infatti, essere finito al centro delle attenzioni dell'Ajax, consapevole che il futuro del classe 1999 è tutt'altro che scritto.

Il tandem composto da Urbano Cairo e Davide Vagnati per cercare di evitare la possibile partenza dell'esterno vorrebbe provare ad attuare un piano d'azione simile a quello messo in atto due anni fa per Nikola Vlasic. Il croato aveva un diritto di riscatto dal West Ham a 15 milioni di euro, ma con il pressing dello stesso trequartista hanno portato la dirigenza degli Hammers ad abbassare le pretese.