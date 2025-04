In Italia non ne fa cenno, in Champions sì. Inzaghi: “Bayern col monte ingaggi più alto!”

L'Inter è la squadra con il monte ingaggi più alto in Serie A, ben 206 milioni di euro: è il doppio del Napoli e comunque molto più delle altre competitors, ad esempio il Milan è a 163 e la Roma a 160. L'unica ad avvicinarsi è la Juventus che ha un monte stipendi di circa 200 milioni. Caso curioso, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, senza aver mai fatto cenno finora di questa situazione in Italia, tira invece fuori il discorso in vista della gara di Champions League contro il Bayern Monaco:

"Mi sono complimentato con la squadra sapendo che c'è da giocare il ritorno. Ho fatto solo i complimenti alla squadra e andiamo avanti, non ho visto grandi esultanze, ho visto una squadra orgogliosa. Loro hanno un ottimo allenatore, sono un'ottima squadra e hanno il monte ingaggi più alto al mondo. Dovremo avere una concentrazione altissima e servirà una grandissima gara per andare in semifinale", ha detto Inzaghi in conferenza stampa, dimenticando appunto il netto dominio che ha la sua squadra su questo fronte nel campionato italiano, arrivando persino a doppiare la contendente per lo Scudetto, il Napoli.