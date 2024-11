Ufficiale Infortunio Vlahovic, sospiro di sollievo per la Juve: l’esito degli esami

Sospiro di sollievo in casa Juventus in merito alle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, che si era fermato nel finale della gara di ieri sera tra la Serbia e la Danimarca. Secondo quanto riportato dal club bianconero con un comunicato ufficiale, gli accertamenti svolti poco fa al J Medical hanno infatti escluso lesioni e il centravanti verrà valutato giorno per giorno: "A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente".

A questo punto il giocatore resta in dubbio per la sfida contro il Milan di sabato alle ore 18 e starà allo staff medico della Juventus dare il via libera o meno per il suo impiego dal primo minuto. Vlahovic andrà certamente in panchina nella sfida contro i rossoneri, ma novità importanti arriveranno comunque nel corso dei prossimi giorni.