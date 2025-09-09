Insigne vuole solo la Lazio: rifiutata un'altra offerta dalla Serie A

Lazio, sullo sfondo continua ad aleggiare l’ombra di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli non ha mai nascosto il desiderio di riabbracciare Maurizio Sarri, tecnico con il quale ha condiviso alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera. Proprio per questo motivo ha respinto l’ultima proposta ricevuta, quella del Sassuolo, alimentando le voci di un possibile futuro nella Capitale.

Il d.s. Fabiani, però, ha più volte ribadito la sua linea: puntare sui giovani, escludendo profili considerati a fine carriera. Lotito, invece, non ha ancora chiuso definitivamente la porta, tanto da incontrare a fine agosto il procuratore di Insigne, lasciando uno spiraglio che Sarri accoglierebbe volentieri. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.