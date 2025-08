Inter, abbandonata la pista Nico Gonzalez: i piani alternativi a Lookman

L’Inter è totalmente concentrata sull’obiettivo Ademola Lookman, ma non dà affatto per scontato l’approdo dell’esterno nigeriano a Milano. L’Atalanta, infatti, resta ferma sulla volontà di cederlo solo all’estero, evitando di rafforzare una diretta concorrente in Serie A. Inoltre, la richiesta economica dei bergamaschi è molto chiara: almeno 50 milioni di euro, altrimenti non ci sarà alcun dialogo con il club nerazzurro. Per questo motivo, la dirigenza interista ha iniziato a valutare soluzioni alternative nel caso in cui la trattativa dovesse sfumare.

Tra i nomi monitorati ci sono Antonio Nusa del Lipsia e soprattutto Christopher Nkunku del Chelsea, ma anche profili come Jadon Sancho e Alejandro Garnacho del Manchester United. Nel frattempo, secondo Sky Sport, è stato escluso definitivamente il nome di Nico Gonzalez, esterno argentino ex Juventus, che nelle ultime settimane era stato accostato all’Inter. La dirigenza nerazzurra ha deciso di non approfondire piste interne al campionato italiano. Tuttavia, al momento si tratta solo di sondaggi preliminari: non ci sono trattative concrete in corso. La situazione verrà definita nelle prossime settimane, con una deadline fissata intorno a Ferragosto per capire se puntare tutto su Lookman o virare su un altro profilo.