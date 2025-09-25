Inter, buone notizie per Chivu: due attaccanti verso il recupero per Cagliari

Pochi istanti fa si è concluso l'allenamento mattutino previsto ad Appiano Gentile per l'Inter di Cristian Chivu. Secondo quanto riferito da Sky Sport, oggi Bonny ha nuovamente svolto allenamento personalizzato dopo il fastidio alla caviglia emerso nelle ultime ore e che lo ha tenuto lontano dal gruppo di lavoro ieri. Seppur a buon ritmo e intensità, il che preannuncia che nella giornata di domani l'ex Parma tornerà ad allenarsi insieme ai compagni in vista del Cagliari.

La voglia del campo invece è evidente negli occhi e nei movimenti di Lautaro Martinez sul prato della Pinetina: il problema alla schiena del capitano dell'Inter si sta risolvendo e non dovrebbe essere previsto un forfait per la partita di sabato in terra sarda. Per questo, secondo l'emittente satellitare, dovrebbe partire dal primo minuto accanto a Thuram. Altrimenti si scalda Pio Esposito, già testato tra Ajax e Sassuolo: il giovane centravanti sfiderebbe il fratello Sebastiano in un derby famigliare.