Lazio, duro comunicato contro gli arbitri: "Serie di errori sempre a sfavore!"
La S.S. Lazio, dopo il gol convalidato all'Udinese nonostante l'evidente tocco di mano di Davis, ha preso posizione contro gli arbirtri tramite un duro comunicato stampa ed un video-compilation degli errori commessi a sfavore ai biancocelesti in questa stagione: "Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere.
La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto". Di seguito il video.
