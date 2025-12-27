Video Lazio, duro comunicato contro gli arbitri: "Serie di errori sempre a sfavore!"

vedi letture

La S.S. Lazio, dopo il gol convalidato all'Udinese nonostante l'evidente tocco di mano di Davis, ha preso posizione contro gli arbirtri tramite un duro comunicato stampa ed un video-compilation degli errori commessi a sfavore ai biancocelesti in questa stagione: "Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere.

La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto". Di seguito il video.