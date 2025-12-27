Juve salvata due volte dal legno, poi passa con un autogol: Spalletti batte 2-0 il Pisa

Juve salvata due volte dal legno, poi passa con un autogol: Spalletti batte 2-0 il PisaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 0-2 il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Juventus, valido per la 17ª giornata di Serie A. Vittoria a dir poco insperata per i bianconeri, considerata la direzione che aveva preso la partita: i padroni di casa sfiorano il vantaggio prima con Moreo che nel primo tempo colpisce la traversa, poi con Tramoni che nella ripresa centra in pieno il palo. Ma alla fine a passare è la squadra di Luciano Spalletti grazie ad un carambolesco autogol di Calabresi, e nei minuti di recupero Yildiz sigla il definitivo raddoppio.