Tutti pazzi per Palestra, Pisacane: "Patrimonio del calcio italiano! Sul suo addio..."

Marco Palestra è il gioiellino del Cagliari (in prestito dall'Atalanta proprietaria del cartellino) che sta brillando in questo inizio di stagione mettendo in mostra incredibili doti atletiche e tecniche. Classe 2005, diversi top club europei gli hanno messo gli occhi addosso e il tecnico rossoblu Fabio Pisacane ne ha parlato così a Sky Sport:

"Palestra è un patrimonio del calcio italiano. Ha strapotere fisico, è abile coi due piedi, fa le due fasi con scioltezza... Ciò che mi ha colpito subito di lui è stata la sua personalità palla al piede, non sai mai dove può andare e secondo me questa è un'abilità che hanno in pochi. Lui arriva sul fondo e crossa di destro o di sinistro. Visto che è un ragazzo che ascolta, però, stavolta dico anche che nelle ultime due gare non sono rimasto soddisfatto al 100% del suo lavoro nelle due fasi. Addio a gennaio? Io non ho paura, la paura è la stessa che mi ha permesso di metterlo in campo e lanciarlo. Noi pensiamo che il percorso giusto per lui sia quello che gli abbiamo presentato a luglio. Mi auguro che possa rimanere".