Inter, che aiutino a Verona! Rosso non dato a Bisseck e vittoria al 94’ su autogol

L’Inter espugna il Bentegodi all’ultimo respiro battendo il Verona 2-1 grazie a una sfortunata autorete di Frese al 94’, che regala ai nerazzurri tre punti pesantissimi. La squadra di Chivu approfitta così del passo falso del Napoli e si porta a -1 dalla vetta, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. L’inizio è tutto di marca interista: dopo tre occasioni nitide nei primi dieci minuti, è Zielinski a sbloccare il match al 16’ con un magnifico destro al volo dal limite, sugli sviluppi di un corner di Calhanoglu. Al 40’ viene punita da una prodezza di Giovane, che salta Bastoni e infila Sommer con un gran tiro sotto l’incrocio. Nel recupero del primo tempo Orban sfiora il vantaggio scaligero colpendo il palo.

Nella ripresa Chivu cambia volto alla squadra inserendo Barella, Dumfries e Pio Esposito per dare più energia, ma l’Inter fatica a trovare spazi contro un Verona ordinato e grintoso. Al 67' fallo da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo di Bisseck su Giovane, Doveri estrae il cartellino giallo e il Verona protesta incredulo. Quando tutto sembra ormai indirizzato verso l’1-1, arriva il colpo di fortuna decisivo: al 94’ Barella crossa dalla destra e Frese, nel tentativo di anticipare Lautaro, devia il pallone nella propria porta, condannando il Verona e facendo esplodere la panchina nerazzurra. Una vittoria sofferta ma fondamentale per l’Inter, che resta in scia del Napoli e conferma la propria forza mentale nei minuti finali.