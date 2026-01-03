Inter, Chivu: "Mi diverto quando vedo mille polemiche per cose che non c'entrano con la realtà"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, tra i vari temi affrontati in conferenza stampa ha parlato anche del ruolo delle favorite, rispondendo alle domande sulle polemiche: "Mi diverto quando vedo mille polemiche che nascono da cose che non esistono e ci sono polemiche che non hanno nulla a che fare con la realtà. La favorita? Solite domande del 1° gennaio. Cinque squadre sono oggi in pochi punti, poi magari sarà diverso. Ora vista la classifica tutte e cinque hanno possibilità".

Come valuta le frecciate che arrivano fuori dal campo?

"Per me non contano per come vedo io il calcio. Ho vissuto tutto da giocatore e ora da allenatore. Incide poco, bisogna che rimanga uno sport. Non si devono andare a cercare polemiche inutili".

Avete chiuso l'anno in testa, che partita si aspetta?

"Sentiamo le solite responsabilità per le aspettative e le ambizioni che ha. Partita contro un avversario difficile che ha messo chiunque in difficoltà".

Perchè è complicato battere il Bologna?

"Con loro è difficile giocare contro una squadra che ha identità. Ti mettono in difficoltà sugli esterni e hanno attaccanti, incursori e hanno struttura. Difensivamente è difficile perchè ti vengono a prendere a uomo. Riescono anche a tornare presto sotto linea della palla".