Inter, Diouf fuori ruolo anche in nazionale: "Ma mi diverto comunque"

Andy Diouf ha iniziato da titolare la sfida contro il Belgio, restando in campo per tutti i 90 minuti nel successo per 1-0 della Francia nella seconda giornata di Nations League. Il commissario tecnico Zinedine Zidane lo ha schierato da terzino sinistro, in una posizione diversa da quella abituale. Al termine della partita, il giocatore ha commentato così il suo esordio ai media francesi: «Anche all’Inter gioco in una posizione che forse non è la mia, ma in questo momento la cosa più importante è aiutare la squadra». Una disponibilità che conferma la volontà del centrocampista di adattarsi alle esigenze del gruppo.

Il dilemma: meglio a centrocampo? Diouf dribbla la domanda

A Diouf è stato poi chiesto se si divertisse maggiormente giocando a centrocampo, il ruolo nel quale è più abituato a esprimersi. Il nerazzurro ha risposto con diplomazia, evitando qualsiasi polemica: «Sì, ma mi diverto comunque...». Parole che lasciano trasparire la sua preferenza, senza però mettere in discussione le scelte del commissario tecnico.