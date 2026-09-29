Cambiaso di nuovo nel mirino di una big europea? La notizia dalla Spagna

Il Barcellona continua a muoversi con largo anticipo sul mercato e guarda con attenzione alle possibili occasioni per rinforzare le fasce. Secondo quanto riferito da Sport, il club catalano sta monitorando diversi terzini in scadenza di contratto, una strategia diventata sempre più rilevante alla luce dei limitati margini economici della società blaugrana. La dirigenza vuole farsi trovare pronta davanti a eventuali opportunità, soprattutto per giocatori d’esperienza che potrebbero arrivare a parametro zero.

I nomi del Barcellona per l'esterno

Tra i nomi seguiti ci sono David Raum e Tyrick Mitchell. Il laterale tedesco del Lipsia, che indossa anche la fascia da capitano, è un profilo particolarmente apprezzato da Hansi Flick, che lo conosce bene. Il terzino inglese del Crystal Palace rappresenta invece un’altra possibile occasione, considerando la prospettiva di un addio a parametro zero al termine della stagione. I due non sono gli unici giocatori finiti nel radar del Barcellona: in passato il club aveva seguito anche Alejandro Grimaldo, oggi all’Atlético Madrid, e Andrea Cambiaso della Juventus.