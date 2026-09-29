Juve, subito beffa Woltemade? Una big tedesca può 'strapparlo' ai bianconeri
Arrivano conferme dalla Germania sul possibile interesse del Bayern Monaco per Nick Woltemade. L’attaccante, arrivato alla Juventus in prestito secco dal Newcastle, non ha finora avuto un impatto particolarmente incisivo in Italia, anche se ha trovato il gol in Europa League, trasformando un calcio di rigore contro il NEC. I bianconeri sperano di poterlo trattenere al termine della stagione, soprattutto nel caso di un’annata di alto livello, ma dalla Germania arrivano segnali più prudenti. La Bild, infatti, considera concreta la possibilità che sul futuro del giocatore possano inserirsi altri pretendenti.
Il Newcastle fissa il prezzo: servono 60 milioni
Il principale ostacolo per la Juventus è rappresentato dalla valutazione fissata dal Newcastle, che per una cessione a titolo definitivo chiede circa 60 milioni di euro. A complicare ulteriormente i piani bianconeri c’è poi l’interesse del Bayern Monaco, club che per storia, prestigio e forza economica può vantare un appeal superiore, soprattutto nell’attuale contesto. Molto, però, dipenderà dal rendimento di Woltemade nei prossimi mesi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro