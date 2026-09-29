Kim torna in Italia dopo tre anni? Ci pensa una rivale del Napoli per gennaio
La sessione invernale di mercato potrebbe rappresentare l’occasione per regalare a Ruben Amorim un nuovo difensore centrale. La dirigenza, con Cardinale in testa, non sarebbe intenzionata ad accontentarsi di soluzioni di ripiego: l’eventuale rinforzo dovrà essere un giocatore di livello europeo, già nel pieno della carriera oppure dotato di un potenziale importante per il futuro. Tra i nomi che tornano d’attualità c’è quello di Kim Min-Jae, oggi al Bayern Monaco.
Kim valuta l’addio al Bayern: servono 25 milioni
Dopo tre stagioni in Bundesliga, il difensore potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza. Il contratto con il Bayern scadrà nel 2028, ma il club bavarese vuole incontrare il classe 1999 per illustrargli i piani di Vincent Kompany. Kim non è un titolare inamovibile e, dopo un periodo non semplice in Germania, potrebbe valutare un trasferimento. Sul giocatore ci sarebbero Aston Villa e Tottenham, interessate a rinforzare la difesa. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.
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