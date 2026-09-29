Juventus, allarme rientrato per Conceicao: cosa filtra sull’infortunio

Juventus, buone notizie per Conceição dopo l’infortunio in Nazionale: esclusi problemi seri per il portoghese.

Buone notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti sulle condizioni di Francisco Conceicao. Il portoghese, impegnato ieri in Nations League contro la Norvegia, aveva rimediato una forte botta tra la coscia e il ginocchio dopo uno scontro di gioco con Ryerson. Conceicao aveva inizialmente provato a restare in campo, prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare il terreno di gioco nel corso della ripresa.

Conceicao, solo una contusione: allarme rientrato

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, gli accertamenti sulle condizioni del calciatore avrebbero escluso problemi seri. Per Conceicao si tratterebbe infatti soltanto di una contusione e, al momento, la situazione non desta particolare preoccupazione. Allarme dunque rientrato in casa Juventus, con Spalletti che può tirare un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni.