Ufficiale
Leao lascia la Serie A e va al Galatasaray: arriva l'annuncio del Milan
TuttoNapoli.net
Rafael Leao lascia il Milan dopo sette anni ed approda in Turchia al Galatasaray da Victor Osimhen. Il comunicato del Milan
Rafael Leao è ufficialmente un giocatore del Galatasaray e lascia il Milan dopo sette anni. II club rossonero ha infatti comunicato "di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü"
Il comunicato del Milan
"Il Club - prosegue la nota stampa - ringrazia Rafa per la professionalita e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica"
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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