Inter, la testa è al Barcellona: ampio turnover col Verona

Ampio turnover per l'Inter contro il Verona. Questo perché la testa è tutta rivolta al ritorno delle semifinali di Champions contro il Barcellona in programma martedì.

Tra squalifiche, infortuni e turnover ci saranno cambi, come scrive Sportmediaset. Ecco le principali novità per Inzaghi: De Vrij in difesa, spazio ad Asllani e Zalewski e in attacco uno tra Arnautovic e Correa con Thuram. Ricordiamo la squalifica di Calhanoglu e l'infortunio di Pavard unico all'ultimo, quello di Lautaro.