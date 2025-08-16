Ufficiale Inter, Marotta diventa azionista del club: "Piena condivisione con Oaktree"

Novità in casa Inter. Pochi istanti fa, tramite comunicato ufficiale, il club nerazzurro ha reso noto che l'attuale presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, nominato dall'assemblea degli azionisti lo scorso 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del club con una quota vicina al 2%.



"Dopo circa un anno dalla nomina a presidente, sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo", si legge nell'annuncio ufficiale della società di viale della Liberazione.

"Grazie alla sua carriera quasi quarantennale e alla dedizione costante che ha dimostrato nei confronti dell'Inter negli ultimi sette anni, Marotta ha garantito al Club una leadership salda. Nel corso della stagione 2024-2025, la collaborazione tra Marotta e Oaktree ha contribuito a gettare le basi per un piano strategico pluriennale per garantire la stabilità del Club, solidi risultati finanziari e il successo dell'Inter dentro e fuori dal campo. La recente creazione dell'Under 23 è l'ultimo esempio della convinzione condivisa di una crescita sostenibile e di lungo termine.

Con questa notizia l’Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d’intenti tra le sue diverse componenti, proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi".