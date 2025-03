Inter, Martinez: "Il primo pensiero è lo Scudetto, la Champions è un sogno"

Il portiere nerazzurro Pep Martinez, diventato titolare nelle ultime partite per l'infortunio di Sommer, è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica ed ha parlato anche degli obiettivi.

Inzaghi dice che l'Inter gioca per tutti gli obiettivi. Le sue priorità? "Vogliamo vincere tutte le partite. Il primo pensiero è il campionato, la Champions è il sogno".

Al Genoa era l'uomo della parate negli ultimi minuti. "Se sono qui, è grazie a quei mesi stupendi. Ma ho preso anche gol nei finali di partita. Si vince e si perde. L'importante è farsi trovare pronti".

Ha giocato le ultime quattro gare. E ora che Sommer è tornato? "Non lo so nemmeno io! Ma so che con Yann abbiamo un rapporto bellissimo. Ha dieci anni più di me, è un modello. Con i piedi è il numero uno al mondo".