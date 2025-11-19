Inter, problemi per Chivu: rischia di perdere un titolarissimo per il derby

In vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan, la redazione di 'Sky Sport' ha fatto un punto su quelli che sono stati i rientri dei nerazzurri dalla pausa delle rispettive Nazionali. Il dubbio più grosso riguarda Denzel Dumfries, che sente ancora un po' di fastidio alla caviglia e per questo continua a lavorare a parte.

Molto difficile la sua presenza a San Siro, così come difficile è quella di Mkhitaryan e Darmian. Se Dumfries non dovesse farcela, a destra pronto uno tra Carlos Augusto riadattato (favorito) e Luis Henrique. In mezzo al campo, solito ballottaggio tra Sucic e Zielinski e dietro vedremo se il tecnico rumeno punterà su Bisseck o Acerbi dal primo minuto.