Inter, quattro nomi se salta Lookman: ci sono anche Garnacho e Nusa

Il giornalista Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione di mercato di Ademola Lookman e delle alternative preparate dall'Inter se non riuscisse a chiudere l'affare: "C'è da prendere in considerazione la volontà del giocatore, se fai una promessa al ragazzo è giusto che venga ascoltata. La presa di posizione dell'Atalanta è netta, anche se il tono è pacato e tranquillo ma la posizione è granitica, vedremo se sarà così fino alla fine. Vedremo le eventuali conseguenze del gesto di oggi, forse era preventivabile dopo aver cancellato le foto su Instagram, che fosse in rotta di collisione col club era scontato.

Cosa fa l'Inter? L'offerta dell'Inter scadeva venerdì, l'Atalanta ha detto no. Il calciatore ne parla in maniera così aperta, se l'Atalanta cambiasse idea, l'Inter prima di affondare su altri profili aspetterà ancora. Oggi l'Inter non insisterà facendo una nuova offerta all'Atalanta, l'Atalanta ha fatto capire che non vuole venderla in Italia e non ha mai fissato un prezzo. Possiamo escludere le piste Chiesa e Dybala per l'Inter, escludiamo anche Nico Gonzalez perché l'Inter non vuole risolvere un problema della Juventus. Teniamo invece Sancho, Nkunku, Garnacho, Nusa, è questa la tipologia di giocatori che l'Inter segue".