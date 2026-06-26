Ultim'ora Altro che Inter, Romano: "Per Nico Paz c'è ancora il Como: contatti continui"

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Nico Paz resta al centro di una situazione ancora tutta da definire, con il suo futuro che non è stato ancora indirizzato verso Inter o club di Premier League. Al momento, infatti, non risultano trattative avanzate né missioni concrete da parte di altri club europei, poiché la partita è tutt’altro che chiusa. Lo scrive Fabrizio Romano.

Como ancora in corsa per Nico Paz

Il Como continua a essere una pista viva e concreta per il giovane talento, che avrebbe mostrato gradimento per la destinazione lariana. Il Real Madrid, proprietario del cartellino, ha concesso tempo fino a lunedì al club lombardo per valutare e definire la propria posizione. Solo dopo questa scadenza si potranno capire meglio i margini per eventuali sviluppi o per l’inserimento di altri club interessati. Al momento, dunque, lo scenario resta aperto e privo di accelerazioni decisive, con il Como ancora pienamente in corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore.