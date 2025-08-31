Inter-Udinese, le formazioni: Calhanoglu dal 1' con Sucic
Sono ufficiali le scelte di formazione di Inter e Udinese, che alle ore 20.45 si sfideranno per la seconda giornata di Serie A a San Siro. Mister Chivu riabbraccia Calhanoglu, schierato in mediana col nuovo acquisto Sucic dal 1'. Runjaic sul fronte opposto sorprende con la scelta Bayo al posto di Iker Bravo. Questi i due undici in campo:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Esposito. All. Chivu.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Kamara, Bravo, Buksa, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miler, Modesto. All. Runjaic.
