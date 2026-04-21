Italiano, permanenza a Bologna non certa! Se scatta valzer panchine, occhio anche al Napoli

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Resta da capire se le parole del tecnico siano state solo un modo per alleggerire la pressione dopo una stagione intensa oppure il primo indizio di un possibile addio.

Non è più così scontata la permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Fino a poche settimane fa il suo futuro sembrava già definito, anche in virtù di un contratto valido fino al 2027, ma oggi lo scenario appare meno chiaro. Il club rossoblù, scrive il Corriere dello Sport, continua a considerarlo una figura centrale del progetto e un’eventuale separazione dipenderebbe soprattutto dalla volontà del tecnico di intraprendere una nuova esperienza. Intanto, alcune recenti dichiarazioni dell’allenatore hanno creato malumori nell’ambiente e sorpreso anche la dirigenza. Frasi come “quella contro l’Aston Villa è una missione impossibile, ci vorrebbe con noi Tom Cruise” o “la nostra stagione è finita, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi” non sono infatti passate inosservate.

Il Bologna chiede chiarezza sul futuro

Ad aumentare l’incertezza ci sono anche le possibili opportunità che potrebbero aprirsi in altri club di Serie A. Panchine prestigiose come quelle di Milan e Napoli, ma anche Roma e Lazio, non appaiono del tutto stabili e potrebbero rendere Italiano un profilo molto richiesto nei prossimi mesi. Il Bologna, però, non vuole farsi trovare impreparato: in caso di dubbi o decisioni da parte dell’allenatore, la società vorrebbe avere risposte entro metà maggio, così da programmare il futuro senza ritardi. Resta da capire se le parole del tecnico siano state solo un modo per alleggerire la pressione dopo una stagione intensa oppure il primo indizio di un possibile addio.