Jashari-Milan, fine della telenovela: accordo con il Club Brugge, le cifre

Nuovi importantissimi passi in avanti nella lunga trattativa fra il Milan ed il Club Brugge per Ardon Jashari, secondo le ultime raccontate da Sky Sport. La dirigenza rossonera, che ieri ha ripreso in modo proficuo i contatti col club belga, ha infatti trovato una base di accordo per il trasferimento del calciatore. Questa mattina lo stesso Jashari si è regolarmente allenato col resto dei compagni del Club Brugge in vista della gara col Salisburgo e le immagini provenienti dal Belgio lo ritraggono sorridente e sereno, possibile segnale di come l'operazione sia davvero alle battute finali dopo un lungo tira e molla durato oltre un mese in cui le tensioni non sono mancate.

Per l'emittente satellitare, Milan e Club Brugge in queste ore hanno raggiunto un accordo di massima basato su una parte fissa da 34 milioni di euro a cui aggiungere bonus (non tutti semplici da raggiungere) per circa 3 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto ai 41 milioni di parte fissa che ha sempre chiesto il club belga, col giocatore che però fin da subito ha espresso la propria volontà di indossare la maglia rossonera. E alla fine così sarà, salvo sorprese, con la fumata bianca che è ora davvero dietro l'angolo