Ufficiale Juve-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Grosso perde diversi titolari

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Juventus-Sassuolo: Spalletti conferma Perin e Yildiz prima punta insieme a Boga; Grosso perde diversi titolari per l'epidemia di pertosse

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Juventus e Sassuolo, valido per la 30ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti conferma le esclusioni di Di Gregorio e David: giocano Perin e Yildiz prima punta, con Boga a supporto. Fabio Grosso perde diversi titolari anche per l'epidemia di pertosse: oltre agli infortunati già noti (Fadera, Candé, Boloca e Pieragnolo) non figurano nella distinta Coulibaly, Matic, Thorstvedt e Turati. In panchina Laurienté, spazio a Volpato ed al 2007 Bakola a centrocampo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal.

Allenatore: Luciano Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, I. Kone; Berardi, Pinamonti, Volpato.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Lipani, lannoni, Laurienté, Pedro Felipe.

Allenatore: Fabio Grosso.