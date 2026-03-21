Juve-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Grosso perde diversi titolari
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Juventus e Sassuolo, valido per la 30ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti conferma le esclusioni di Di Gregorio e David: giocano Perin e Yildiz prima punta, con Boga a supporto. Fabio Grosso perde diversi titolari anche per l'epidemia di pertosse: oltre agli infortunati già noti (Fadera, Candé, Boloca e Pieragnolo) non figurano nella distinta Coulibaly, Matic, Thorstvedt e Turati. In panchina Laurienté, spazio a Volpato ed al 2007 Bakola a centrocampo.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal.
Allenatore: Luciano Spalletti.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, I. Kone; Berardi, Pinamonti, Volpato.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Lipani, lannoni, Laurienté, Pedro Felipe.
Allenatore: Fabio Grosso.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro