Juve su Spalletti, ma ce n'è già uno tesserato: il figlio dell'ex azzurro lavora in bianconero

La Juventus lavora all'individuazione del sostituto di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri e il primo obiettivo riconduce alla figura di Luciano Spalletti, reduce dall'esperienza come commissario tecnico della Nazionale italiana ma anche, appena prima, dalla conquista del primo, storico Scudetto del Napoli nel 21° secolo.

Tra l'altro, alla Juventus in realtà c'è già uno Spalletti e non si tratta di un omonimo a caso, bensì del figlio. Sì, perché Federico Spalletti, 30 anni, è entrato nel club bianconero lo scorso anno e attualmente ricopre il ruolo di scout dell'area regionale della Juventus. A proposito di Spalletti e di Juventus, l'ultima volta che Luciano aveva parlato della possibilità di passare ai bianconeri era il 2023 e si era espresso in questi termini, facendo anche un riferimento a Giuntoli con cui aveva vinto il campionato a Napoli: "È chiaro che quando si vuole bene a qualcosa bisogna dare ascolto al sentimento e alle cose che fanno piacere a chi vuoi bene. Non si può fare un torto a chi ti vuole bene (il riferimento al Napoli, ndr). È una domanda troppo difficile a cui rispondere ora. Se andrò alla Juve perché ora c'è andato Giuntoli? È un'equazione da poverissimi, da chi non ha argomenti".