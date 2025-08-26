Ufficiale
Juventus, Arthur torna in Brasile: il centrocampista si trasferisce in prestito
TuttoNapoli.net
Mancava soltanto il comunicato ufficiale da parte della Juventus per sancire il ritorno di Arthur Melo in Brasile. Di seguito la nota integrale con cui i bianconeri annunciano la sua cessione del centrocampista al Gremio. "È ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Arthur al Gremio.
Per il centrocampista è pronta una nuova esperienza in Brasile, suo paese d'origine, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione nella Liga spagnola con la maglia del Girona scendendo in campo in 15 occasioni, 10 delle quali dal primo minuto. A Torino dal 2020, con la maglia della Juventus sono invece 63 le apparizioni per il ventinovenne brasiliano. In bocca al lupo per questa avventura Arthur!".
