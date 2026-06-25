La Juventus deve cedere un big: c'è già un grande indiziato da 40 milioni

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Khephren Thuram potrebbe lasciare la Juventus nel corso di quest'estate: ci sono Nottingham Forest e PSG sul centrocampista della Juventus.

Khephren Thuram è una delle pedine sacrificabili da una Juventus che ha necessità anche di vendere per rinforzare la rosa e assecondare le richieste dell'allenatore Luciano Spalletti. Dalla prossima settimana entrerà in vigore la clausola del difensore brasiliano Gleison Bremer e chissà che qualche club di Premier League non possa pensare di pagarla per portare il giocatore in Inghilterra. Il centrale ora a disposizione di Ancelotti è uno di quei calciatori con cui la Juventus potrebbe fare plusvalenza: un altro è Andrea Cambiaso, un altro ancora Khepren Thuram che in questi giorni sta osservando davanti alla tv il cammino di suoi fratello e di tutta la nazionale francese ai Mondiali. Thuram nella Juventus di Spalletti non è stato una pedina fondamentale. Titolare certo, ma nei ragionamenti tra valutazione di mercato e importanza sul terreno di gioco lui è uno di quelli che la società bianconera può cedere. Ovviamente al giusto prezzo, in questo caso quantificabile intorno ai quaranta milioni di euro.

Su Thuram ci sono Nottingham e PSG

Classe 2001, 25 anni compiuti lo scorso 26 marzo, Thuram due anni fa fu acquistato per circa 20 milioni di euro. I numeri dicono che la sua prima stagione in bianconero è stata migliore della seconda dove, comunque, ha collezionato più di quaranta presenze. Ha realizzato quattro gol. Sono dati da calciatore importante che hanno smosso il mercato europeo, anche se per ora nessuna offerta all'altezza delle aspettative della Juve e del ragazzo. Fin qui il sondaggio più concreto è stato quello del Nottingham Forest, una situazione emersa un paio di settimane fa per cui però negli ultimi giorni non si sono registrati avanzamenti. Potrebbe poi esserci il Paris Saint-Germain nell'ambito della trattativa che la Juve spera di concludere in tempi rapidi per riportare l'attaccante francese Randal Kolo Muani a Torino. Quella parigina sarebbe certamente destinazione gradita per il ragazzo, ma ad oggi non si è andati oltre la presa di informazioni da parte della società campione d'Europa in carica.