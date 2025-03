Juventus, Giuntoli conferma fiducia a Thiago Motta ma non si opporrebbe a Mancini

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha fatto il punto alla Domenica Sportiva sul futuro di Thiago Motta. Ecco quanto trascritto da Tuttojuve.com: "Sull'allenatore bianconero prevale l'ottimismo di Giuntoli. È certo di approdare in zona Champions e proseguire il tragitto col suo pupillo. Con Tonali e un attaccante da doppia cifra la Juve del futuro sarà pronta per lo scudetto, ma il dirigente dovrà fare i conti con una proprietà delusa dal rendimento bianconero e uno spogliatoio che vanta poca empatia con l'ex tecnico del Bologna".

Roberto Mancini raccoglie un rendimento quasi unanime nella stanza dei bottoni e Giuntoli non si opporrebbe alla sua candidatura. Conte e Gasperini per motivi diversi non rientrano nel casting anche se restano i profili più gettonati dalla tifoseria. Giuntoli ama tecnici da progetto più che esperti gestori. Roberto De Zerbi, ora a Marsiglia, è sicuramente un profilo pronto per questa Juve. Il manager bianconero sta sondando il mercato ma non pressa: Motta è una sua scommessa e non intende perderla".