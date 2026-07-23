In corso l'Assemblea di Lega: gli argomenti sul tavolo con i club di Serie A
I tre della tavola rotonda della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo sono a Milano in questo momento per partecipare all’Assemblea di Lega Calcio Serie A. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il meeting è iniziato, con i rappresentanti di 4 club (Lazio, Genoa, Napoli e Frosinone) non presenti fisicamente ma collegati da remoto per seguire le discussioni.
Di cosa si parlerà?
Insieme i massimi rappresentanti della Federazione di calcio italiana e i club di Serie A affronteranno svariati temi. Tra i quali la cessione dei diritti TV all'estero e l'approvazione e la discussione del budget di Lega, oltre al vademecum dell'Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi.
C'è Malagò oggi
Il presidente eletto della FIGC, Giovanni Malagò, avrà l'attenzione di tutti i massimi delegati dei club di Serie A, mentre in piena sintonia con il dt Maldini e l'advisor Leonardo esporranno il nuovo ordine della Federazione.
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