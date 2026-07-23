Alajbegovic via senza sconti: la richiesta del Bayer per farlo partire

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L’Atalanta dovrà aumentare la propria offerta per provare a chiudere l’operazione Kerim Alajbegovic. Il giovane talento bosniaco del Bayer Leverkusen ha già dato il proprio gradimento alla proposta del club bergamasco, ma per arrivare alla fumata bianca sarà necessario un rilancio rispetto alla proposta attuale, che si aggira intorno ai 26 milioni di euro bonus compresi. Il Bayer, dopo aver riscattato il giocatore per 12 milioni, punta infatti a incassare circa 30 milioni, forte delle qualità del classe bosniaco e del suo potenziale di crescita. Lo riporta Tmw.

La concorrenza resta vigile: Roma, Milan e Fiorentina alla finestra

L’Atalanta non sembra però intenzionata, almeno per il momento, ad arrivare alla cifra richiesta dal club tedesco e valuta anche alternative come Zuriko Davitashvili del Saint-Étienne. La trattativa potrebbe trasformarsi in un braccio di ferro, con possibili sviluppi al rientro dalle vacanze di Alajbegovic. Sul giocatore resta vivo l’interesse di altri club: la Roma potrebbe tornare alla carica dopo il mancato arrivo di Crysencio Summerville, mentre il Milan dovrà prima effettuare alcune cessioni, tra cui quella possibile di Rafa Leão.