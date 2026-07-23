Clamoroso Lazio: salta il passaggio di Romagnoli all’Al-Sadd

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Si interrompe la trattativa tra Alessio Romagnoli e l’Al-Sadd. L’accordo che avrebbe dovuto portare il difensore lontano dalla Lazio non è stato raggiunto e il centrale torna così a essere a disposizione del club biancoceleste. Romagnoli è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro estivo e giovedì si presenterà a Formello per sottoporsi alle visite mediche di inizio stagione, passaggio necessario prima della ripresa dell’attività agonistica.

Romagnoli torna alla Lazio: futuro ancora da definire per il difensore

Dopo gli ultimi sviluppi di mercato, il classe 1995 potrebbe iniziare la preparazione agli ordini di Gattuso, in attesa di chiarire quale sarà il suo destino. La mancata chiusura dell’operazione con il club qatariota apre infatti nuovi scenari per il futuro del difensore, che potrebbe rimanere nella rosa biancoceleste oppure valutare eventuali alternative nel corso della sessione estiva. La Lazio, dal canto suo, attende di comprendere le prossime mosse e di valutare la situazione legata al giocatore.