Juventus, Giuntoli scatenato: dopo Douglas Luiz chiude anche per Thuram

vedi letture

Dentro Douglas Luiz, avanti il prossimo. La Juventus sta costruendo la nuova squadra con cui dovrà affrontare la prossima stagione. Thiago Motta, tecnico scelto per sostituire Massimiliano Allegri, attende rinforzi e la società non lo deluderà. L'obiettivo ovviamente è tornare più in alto possibile con la voglia di tornare a lottare per il titolo e a fare bene anche nella nuova Champions League. La lista del direttore Cristiano Giuntoli e, specialmente a centrocampo, si attende un rinnovamento totale del reparto.

Settimana prossima si chiude?

Nelle scorse giornate ha svolto le visite mediche il calciatore in arrivo dall'Aston Villa e adesso si punterà decisi verso Khephren Thuram. Il calciatore francese del Nizza raggiungerà presto nella nostra Serie A il fratello Marcus, che gioca nell'Inter, pronto a vestire la maglia bianconera. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la settimana prossima potrebbe essere quella dell'affondo decisivo.

Le cifre dell'operazione

La Juve potrebbe chiudere per il francese con la cifra 20 milioni di euro bonus compresi visto che il giocatore ha più un anno di contratto con i rossoneri della Costa Azzurra. Una volta chiusa per Thuram l’attenzione poi verrà rivolta a Koopmeiners che potrebbe essere il terzo rinforzo per il centrocampo di mister Thiago Motta.