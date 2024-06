Juventus, il ds Cherubini lascia dopo 12 anni: la nota del club

Il dirigente sportivo Federico Cherubini lascerà la Juventus dopo ben dodici anni, in quanto il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato.

Il dirigente sportivo Federico Cherubini lascerà la Juventus dopo ben dodici anni. Il dirigente 53enne entrato a far parte della società bianconera nel 2012 saluterà il club il prossimo 30 giugno, in quanto il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato. Continuà così la scomposizione della vecchia gestione Agnelli: dopo l'esonero di Max Allegri ora lascia anche Cherubini.

La nota della Juventus: "Dopo dodici anni, ricchi di soddisfazioni e successi, il prossimo 30 giugno si chiuderà l'avventura di Federico Cherubini alla Juventus. Un viaggio, iniziato nel 2012, che ha visto Cherubini arrivare in bianconero dal Foligno e l’ha portato a occuparsi a tutto tondo del mondo Juventus. Diverse vesti, ma un unico filo comune in ogni ruolo ricoperto: competenza e professionalità. Con queste due parole possiamo riassumere i dodici anni alla Juventus di Federico che ringraziamo per il lavoro svolto facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro".