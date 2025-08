Juventus-Kolo Muani, nuova proposta al PSG: nodo formula

La Juventus prosegue la sua campagna di rafforzamento estiva, sistemata la posizione di Timothy Weah e in attesa di definire altre cessioni. Il principale obiettivo di mercato del direttore generale Damien Comolli resta Randal Kolo Muani, attaccante francese già protagonista a Torino nella seconda metà della scorsa stagione. Il club bianconero ha fatto sapere al Paris Saint-Germain di essere pronto a formulare un’offerta basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La trattativa è però ancora aperta, in particolare sulla formula economica e sulle condizioni del riscatto.

Il PSG, infatti, pretende l’inserimento di un obbligo di riscatto certo, con una valutazione complessiva non inferiore ai 50 milioni di euro, necessaria per motivi di bilancio. Kolo Muani, arrivato a Parigi nel 2023 per 75 milioni più 15 di bonus, non rientra più nei piani di Luis Enrique e spinge per un ritorno in bianconero. La Juventus, dal canto suo, vuole riportare a Torino un attaccante che ha già dimostrato affidabilità, con 10 gol in 22 presenze nella scorsa stagione. La conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera rafforza il progetto tecnico, e l’eventuale ritorno del francese rappresenterebbe un colpo strategico per alzare il livello dell’organico in vista della nuova stagione. A riferirlo è Tuttomercatoweb.