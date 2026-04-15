Ultim'ora Juventus, non c'è pace per MIlik: altro infortunio, i tempi di recupero

vedi letture

Non c'è pace per Arek Milik. L'ex attaccante del Napoli, oggi alla Juve, è vittima di un nuovo infortunio. Dunque per lui nuovo stop che lo costringerà altre partite, proprio ora che era tornato e stava trovando una certa continuità. Ecco la nota del club bianconero: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jļmedical.

Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero". Uno stop dunque di media entità, che però rischia di far terminare in anticipo la già travagliata stagione dell'attaccante.