Juventus, solo 2-2 in amichevole con la Reggiana: Miretti titolare ed in campo 45'

Si chiude con un pareggio il primo test estivo della Juventus che fa 2-2 contro la Reggiana. I bianconeri ritrovano Bremer, in campo da titolare dopo l'infortunio dello scorso 2 ottobre, ma soffrono contro la formazione di Serie B e vanno sotto al 22' ma è immediato il pari di Conceicao. Nella ripresa ci pensa Vlahovic a portare subito avanti la Juve, al 72' Gondo realizza il 2-2 definitivo

In campo anche l'obiettivo azzurro Miretti, schierato titolare e rimasto in campo 45'. Ora la Juve si prepara per il ritiro: la squadra volerà in Germania e proseguirà i lavori nel quartier generale dell'Adidas a Herzogenaurach. Il prossimo appuntamento della Juve è fissato per domenica 10 agosto contro il Borussia Dortmund.