Kean in ritardo all'allenamento (per il Como), pugno duro Fiorentina: ecco il provvedimento

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Moise Kean si è presentato in ritardo all'allenamento: la Fiorentina non lo tollera, lo multa e lo convoca per un allenamento individuale.

Moise Kean continua a essere un affare delicato in casa Fiorentina, soprattutto dopo che stamani l'attaccante è arrivato al Viola Park in ritardo e si è rifiutato di allenarsi. Secondo quanto riportato da FirenzeViola, il classe 2000 è stato multato dalla società e convocato nuovamente per allenarsi nel pomeriggio in solitaria dopo la mancata seduta del mattino, alla quale non ha preso parte.

La linea della Fiorentina

Paratici e il club gigliato non hanno alcuna intenzione di fare sconti a Kean. La proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus del Como non è stata accettata e così il calciatore ha preso una decisione forte, che la dirigenza non tollera: l'italiano non è da considerare un giocatore fuori rosa e per ogni allenamento al quale non parteciperà verrà sanzionato a livello economico.