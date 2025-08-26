Kean: "La Fiorentina ha tirato fuori il meglio di me. La Serie A molto più competitiva"

vedi letture

Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana ha rilasciato una lunga intervista al magazine GQ. Queste le sue parole legate al rapporto con Firenze: "La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia e personalmente ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo, a ripagare delle persone che mi hanno dato una possibilità così importante".

Merito anche dei tifosi: "I tifosi della Fiorentina mi hanno fatto sentire a casa, al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti. Insomma, quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: così mi è tornata addosso la gioia, e in queste condizioni è più semplice fare bene in campo. Dopo un periodo complicato a livello personale, era proprio quello che ci voleva. Quello di cui avevo bisogno".

"Per Kean - si legge nella rivista - il legame che si è venuto a creare con la Fiorentina è talmente forte, e si manifesta in modo talmente naturale, che gli bastano soltanto due parole, appena otto lettere complessive, per rispondere alla domanda sul perché abbia deciso di rimanere a Firenze. Quella di Moise è una risposta eloquente, in cui c’è davvero tutto: "Perché no?".

La scelta di Moise è anche sul calcio italiano. "La Serie A si sta aprendo a livello tattico ma soprattutto a livello mentale: il campionato è diventato molto più competitivo. È bello giocare in un contesto del genere, è bello intercettare e vivere una crescita di questo tipo".