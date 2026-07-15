Kessié torna in Italia? Ci pensa la Juventus di Spalletti

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La Juventus continua a lavorare per portare Franck Kessié a Torino. Il club bianconero, infatti, è intenzionato a formulare una nuova proposta per convincere il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Al-Ahli. La dirigenza juventina aveva già messo sul tavolo un’offerta da circa 3,5 milioni di euro a stagione, ma ora punta a trovare l’intesa definitiva con il giocatore. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Atteso l’incontro con l’agente Atangana

Per accelerare la trattativa, la Juventus incontrerà George Atangana, procuratore di Kessié, in arrivo in Italia. Il confronto con l’agente sarà un passaggio importante per capire i margini dell’operazione e provare a strappare il sì del centrocampista. I bianconeri considerano l’ex Milan un profilo utile per qualità, esperienza e caratteristiche tecniche, e vogliono chiudere l’accordo nelle prossime settimane.