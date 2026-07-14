Svolta Modric, si va verso permanenza al Milan: parti sempre più vicine all'intesa

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Luka Modric e il Milan sono sempre più vicini alla prosecuzione del rapporto. La dirigenza rossonera attende l'ultimo via libera

Il Milan e Luka Modric sono sempre più vicini a proseguire insieme anche nella prossima stagione. Il centrocampista croato - riporta Sky - sta completando le sue ultime riflessioni, ma la strada sembra ormai tracciata verso la conferma in rossonero. Nelle ultime settimane sono arrivati ulteriori segnali positivi: la dirigenza del Milan non ha mai interrotto i contatti e ha continuato a puntare sul fuoriclasse anche dopo il 24 maggio. Dal canto suo, Modric non ha mai chiuso alla possibilità di restare, forte di un rapporto ormai consolidato con l'ambiente. Il giocatore e la sua famiglia hanno apprezzato l'esperienza vissuta a Milano, trovandosi molto bene a Milanello, al centro sportivo Vismara e nella quotidianità della città.

Modric-Milan, manca solo l'ultimo via libera del croato

La priorità del Pallone d'Oro 2018 è chiudere la propria straordinaria carriera nel migliore dei modi, lasciandosi alle spalle la delusione per il finale della scorsa stagione. Le parti sono oggi più vicine che mai e le possibilità di una permanenza aumentano con il passare delle ore. Per arrivare alla fumata bianca manca soltanto l'ok definitivo di Modric, attualmente in vacanza. Una volta sciolti gli ultimi dubbi, il programma è già stabilito: il centrocampista si unirà ai nuovi compagni direttamente durante la tournée estiva in Australia, con il Milan pronto a partire dall'Italia il prossimo 26 luglio.