Muharemovic, è fatta per il trasferimento in Premier per una maxi-cifra: la Juve esulta
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Tarik Muharemovic è vicino al trasferimento al Leeds. Il Sassuolo incassa 40 milioni, metà dell'incasso andrà alla Juventus.
È ormai in chiusura il trasferimento di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. L’operazione - riferisce Sky - prevede un investimento complessivo da 40 milioni di euro da parte del club inglese per il difensore, con la Juventus pronta a beneficiare dell’accordo grazie alla percentuale sulla futura rivendita inserita al momento della cessione ai neroverdi.
Muharemovic al Leeds, alla Juventus spettano 20 milioni
Al club bianconero spetterà infatti il 50% dell’operazione, per un incasso pari a circa 20 milioni di euro. Sassuolo e Leeds stanno definendo gli ultimi dettagli prima di procedere con le visite mediche e completare tutti gli adempimenti necessari per ufficializzare il trasferimento del difensore.
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