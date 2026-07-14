A volte ritornano? Clamoroso Inter, proposto Kovacic: è in scadenza col City

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Mateo Kovacic potrebbe tornare all’Inter. Il centrocampista croato, in scadenza con il Manchester City, è stato proposto ai nerazzurri

Mateo Kovacic e l’Inter potrebbero ritrovarsi dopo quasi dieci anni. La suggestione di mercato, lanciata dal giornalista Matteo Moretto, avrebbe del clamoroso ma non sarebbe da escludere. Il centrocampista croato classe 1994 è infatti a un anno dalla scadenza del contratto con il Manchester City e il suo entourage avrebbe iniziato a valutare le possibili soluzioni per il futuro, arrivando anche a proporre un ritorno in nerazzurro alla dirigenza interista. La posizione dell’Inter non sarebbe di totale chiusura, anche se prima di un eventuale affondo sarebbero necessarie alcune cessioni per liberare spazio nella rosa. Kovacic rappresenterebbe comunque un profilo in grado di garantire qualità, esperienza internazionale e conoscenza dell’ambiente nerazzurro, caratteristiche particolarmente apprezzate dal club.

Kovacic e il passato all’Inter: due stagioni prima del Real Madrid

Il centrocampista croato ha vestito la maglia dell’Inter dal 2013 al 2015, dopo essere arrivato dalla Dinamo Zagabria per circa 11 milioni di euro. In nerazzurro ha mostrato le sue qualità prima del trasferimento al Real Madrid, che lo acquistò per 38 milioni di euro, permettendo al club milanese di realizzare una significativa plusvalenza. Ora, a distanza di anni, potrebbe aprirsi la possibilità di un nuovo capitolo della sua carriera proprio a Milano.