Ufficiale Roma, addio al sogno Greenwood: va al Fenerbahce, c'è l'annuncio

vedi letture

Mason Greenwood è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe. L’attaccante inglese lascia il Marsiglia dopo l’interesse della Roma

La Roma lo aveva seguito a lungo, ma Mason Greenwood ha scelto un’altra destinazione. L’attaccante inglese è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe, che ha chiuso l’operazione dopo settimane di trattative e una concorrenza serrata con l’Atletico Madrid. Greenwood lascia così l’Olympique Marsiglia per iniziare una nuova avventura in Turchia, dove sarà uno dei principali punti di riferimento del reparto offensivo. Il club turco ha annunciato l’accordo attraverso una nota ufficiale, confermando l’intesa raggiunta sia con la società francese sia con il calciatore: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con la società e con il giocatore Mason Greenwood per il suo trasferimento. Il ventiquattrenne ha firmato un contratto quadriennale".

Greenwood al Fenerbahçe: tutti i dettagli dell’operazione

Il Fenerbahçe verserà all’Olympique Marsiglia 39 milioni di euro per il trasferimento dell’attaccante, con il pagamento suddiviso in tre rate annuali di pari importo. La società turca si farà inoltre carico del contributo di solidarietà previsto dai regolamenti FIFA. Nel comunicato ufficiale è arrivato anche il messaggio di benvenuto rivolto al nuovo acquisto: "Diamo il benvenuto a Mason Greenwood nella nostra famiglia e gli auguriamo tanto successo e tanti titoli con il Fenerbahçe". Con questo investimento, il club turco mette a segno uno dei colpi più importanti della propria campagna acquisti e si assicura un giocatore seguito da diversi club europei. Per Greenwood inizia ora una nuova fase della carriera, con l’obiettivo di essere protagonista nel progetto tecnico del Fenerbahçe.