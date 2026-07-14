Juan Jesus resta in Serie A? L’ex azzurro nel mirino di una neopromossa

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Juan Jesus potrebbe continuare la sua carriera in Serie A dopo l'addio al Napoli. Il Venezia neopromosso valuta il difensore brasiliano

Il futuro di Juan Jesus potrebbe essere ancora in Serie A, ma con una nuova maglia. Dopo la conclusione del suo percorso al Napoli, il difensore brasiliano classe 1991 potrebbe aprire un nuovo capitolo della sua carriera: secondo quanto riportato da Tuttosport, il neopromosso Venezia avrebbe iniziato a informarsi sulla situazione del centrale, in una fase di mercato caratterizzata da grande attività da parte del club lagunare.

Lo stesso Juan Jesus, dopo la fine del suo rapporto con il Napoli, aveva espresso pubblicamente la volontà di proseguire ad alti livelli in Italia: "Vorrei fare tre anni ad alto livello. Ho offerte dal Brasile, ma è quasi impossibile. Sono cresciuto qui, ho la mia compagna e i miei figli, ho una vita in Italia. In Brasile ho la mia famiglia, mia madre, i nipoti e i fratelli, ma l’Italia è casa. Mi godo le vacanze e poi vedremo: non so ancora quale sarà il mio futuro. Ho detto al mio agente Calenda: “Roby, fammi riposare dopo due anni duri con Conte!”. Ora voglio staccare e poi valuteremo con calma".

Juan Jesus e il legame con l'Italia: quasi quindici anni in Serie A

Il rapporto tra Juan Jesus e il calcio italiano è ormai consolidato e dura da quasi quindici anni. Arrivato in Serie A nel 2012, il difensore ha vestito la maglia dell'Inter fino al 2016, prima di trasferirsi alla Roma, dove è rimasto dal 2017 al 2021. Successivamente ha proseguito la sua esperienza nel campionato italiano con il Napoli, club lasciato al termine dell'ultimo contratto. Ora il brasiliano attende di conoscere il prossimo capitolo della sua carriera, con la possibilità concreta di rimanere ancora protagonista in Serie A.