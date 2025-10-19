L'Atalanta spreca, la Lazio tiene: finisce 0-0 anche a Bergamo

Finisce 0-0 tra Atalanta e Lazio alla New Balance Arena di Bergamo, nel match valido per la settima giornata di Serie A 2025/26. Una partita dalle due facce: primo tempo equilibrato e povero di emozioni, ripresa invece più viva e intensa. La squadra di Juric imposta il gioco con grande possesso palla, ma fatica a trovare spazi contro una Lazio compatta e attenta. I biancocelesti puntano sulle ripartenze, ma l’infortunio di Cancellieri, sostituito da Isaksen, toglie imprevedibilità all’attacco. Le occasioni migliori arrivano nel finale di frazione: Guendouzi sfiora il palo al 38’, mentre Provedel salva su Zappacosta poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa cresce l’Atalanta, che domina sul piano del gioco e crea numerose chance da gol. Lookman spreca due ottime opportunità, fermato anche da un grande Provedel, mentre Zappacosta colpisce un palo con una splendida volée all’81’. La Lazio si limita a difendere e si affaccia raramente in avanti, con un solo tiro debole di Vecino. Il pari finale premia la solidità della squadra di Sarri, ma ai punti la Dea avrebbe meritato la vittoria. Juric resta comunque l’unico allenatore imbattuto in Serie A dopo sette giornate.