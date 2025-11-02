L'Eurogol di Zielinski illude l'Inter, il Verona pareggia e prende un palo nel recupero: 1-1 al 45'

vedi letture

Termina 1-1 il primo tempo al Bentegodi tra Hellas Verona e Inter, in una frazione vivace e ricca di occasioni. I nerazzurri di Chivu partono forte e mostrano subito la loro superiorità tecnica: al 3’ Montipò deve superarsi per deviare in corner un tiro ravvicinato di Zielinski, mentre pochi minuti dopo Lautaro sfiora il vantaggio con un pallonetto salvato sulla linea da Nelsson. Il predominio dell’Inter si concretizza al 16’, quando Zielinski firma un vero e proprio eurogol: destro al volo di piatto dal limite sugli sviluppi di un corner battuto da Calhanoglu, palla che si insacca sotto la traversa e vale lo 0-1.

Il Verona fatica a reagire, ma nel finale di tempo cresce e trova il pareggio grazie a un guizzo di Giovane, che al 40’ salta Bastoni e infila Sommer con un destro potentissimo sotto l’incrocio. L’Inter prova a rimettere subito la testa avanti con un colpo di testa di Bastoni respinto da Montipò, ma nel recupero è ancora il Verona a sfiorare il vantaggio: Belghali serve Orban, il cui diagonale preciso si stampa sul palo. Squadre negli spogliatoi in parità, con l’Inter padrona per lunghi tratti ma punita da un gran gol del Verona nel finale.