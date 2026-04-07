L'Inter ha ritrovato un'altra arma per il rush finale, Calhanoglu: "Ora mi sento bene"
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"Adesso ho il mio ritmo, quando lo seguo è diverso per me. Mi sento bene fisicamente, le giocate mi riescono, è tutta un'altra cosa".
Hakan Calhanoglu, autore del gol che ha riportato l'Inter in vantaggio dopo il pareggio dei giallorossi ha parlato così dopo il successo sulla Roma, che consente ai nerazzurri di allungare ancora in vetta:
"Il gol del 2-1 alla fine del primo tempo ci ha dato entusiasmo nel secondo, abbiamo fatto vedere che il vantaggio di misura non era sufficiente e abbiamo continuato a spingere per segnare ancora", ha spiegato a Mediaset dopo la partita il turco - . Adesso ho il mio ritmo, quando lo seguo è diverso per me. Mi sento bene fisicamente, le giocate mi riescono, è tutta un'altra cosa".
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